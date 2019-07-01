2個月內浙江十餘處教會被封 信徒遭恐嚇拆房、罰款、登記個資

2019-07-01 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國各地的基督教場所正遭全面整頓，浙江省台州市僅3月到4月期間，有十幾處教會被查封，當有聚會情況發生，教徒被政府恐嚇拆房子、面臨鉅額罰款和被登記個人資訊。

據長期關注人權及宗教自由的網路雜誌《寒冬》，浙江省台州市一名三自教會同工透露，民宗局下半年要對各宗派實行全面整頓，同工說：「連三自也要打擊，說白了就是只能信共產黨；共產黨說你不合法就不合法，說你是邪教你就是邪教！」

3、4月台州市不少教會遭取締查封，該市一教會負責人說「要是被發現家庭教會還聚會的，要罰款5萬至20萬元（約新台幣22萬6千至90萬五千元）」；此外即便聚會點遭查封後，仍有人繼續監視。台州市代管的玉環市也有兩處聚會點被取締，其中一處負責人接到電話，聲稱再不停止聚會，就拆掉他家，同時也是接待聚會的房子；另一處聚會點則被政府以「消防不合格」的名義查封，當地政府人員在沒有任何文件，也沒通知任何人的情況下，將電錶和聚會點的門都貼上封條。

仙居縣兩處家庭教會被取締，政府人員更向教會的房東施壓，要求停止租賃；天台縣的三處家庭聚會點也接連遭取締，甚至信徒的個人資訊均被登記，教會負責人對此擔憂表示：「政府拿到名單，更有利於迫害我們，尤其當青年基督徒的名單要是落在他們手裡，對教會將是嚴重的損失！」一位教會同工表示，信徒們仍會想辦法堅持聚會，甚至有信徒已經做好為堅持信仰，隨時被抓捕的準備。

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