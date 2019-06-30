中國「掃黑」拆十字架 連家庭教會都遭殃

2019-06-30 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局持續打壓宗教，當地政府不但以掃黑名義查封教會、拆除十字架，更探查教會情況包含人數、佔地面積、神職人員身分背景，再把不夠規模的教堂歸攏，近而同化取締。

據長期關注中國人權與宗教自由的《寒冬》雜誌報導，自中國吉林省去年展開清理十字架活動，該報已收到1百多起拆除十字架的爆料，包括一些家庭教會聚會場所的十字架。松原市一家庭聚會點負責人指稱，當地政府以「掃黑除惡」的名義查封教會、拆除十字架；且政府官員會稱家庭教會不辦證是「邪教」而取締，不過事實上則是，這些宗教場所申請辦證多年，都無法獲批成功；一松原市三自聚會點同工也表示，要是不拆十字架，就要取締聚會點，所以只好妥協。

官方管控的三自教堂或是拒絕接受領導的家庭教會都遭難。一些三自教堂負責人表示「政府現在用手段一步一步地把這些沒證的關閉之後，再把這些小的不夠規模的歸攏一個三自教堂，然後慢慢通過同化取締。」

神職人員都對未來形勢表示擔憂，紛紛表示預備隨時轉入地下教會，他們的擔憂不是空穴來風，拆除十字架的同時，當地政府已經展開對教會情況的摸底工作，一位三自同工擔憂說：「教會多少人、佔地面積、房屋所有權、以什麼樣的形式開展活動、神職人員的身分背景，這些都被調查了」，他表示，一旦來什麼運動，他們首先遭整治。

另一位家庭教會講道人說：「共產黨本身是信仰馬克思的，它說管理教會是怕人反抗它的政權，其實基督徒不可能起義。跟一個不講理的人永遠不要試圖去講理。共產黨現在是自掘墳墓，沒有一個政黨是這樣的。」

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