強迫中國化！ 佛教真言竟改成「我們是追夢人」

2019-06-30 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害宗教自由，不僅各地宗教場所遭強拆，許多佛寺道觀更被改造成為黨的宣傳場所，強迫「中國化」，連佛教真言「唵嘛呢叭吽」也被改成「我們是追夢人」。

中國當局以無宗教活動場所許可證等各式理由對佛道場所進行嚴厲整治，有宗教人士稱，中共對佛教、道教的打擊如同文革「破四舊」運動重現。據長期關注中國人權與宗教自由的《寒冬》雜誌報導，山東平度市的路神廟5月被以「非法佔地」為由整改，還被政府要求寺內換成黨的政策標語，石碑上的佛教6字真言「唵嘛呢叭吽」也被改成「我們是追夢人」，以響應習近平提出的「中國夢」；該廟牌匾上的「佛國聖地」也被改成「愛國聖地」。

平度市的園明寺4月23日也遭宗教局以「整頓道教、佛教」為由勒令關閉，寺中的佛像、香爐全部用紅鐵皮包裹，常年住寺的和尚也被驅趕，被迫下山還俗。隨後5月，平度市又有3座寺廟被關閉，雲山觀被以「無證」為由關閉，高福寺和慈航寺被以「違建」為由封門。

山西省朔州市屈指可數的大型廟宇之一善緣寺，2013年經政府同意後建成，今年5月初，又以「無證」為由查封，且宗教局官員全程監督拆除過程，並驅逐寺院僧人，當中一僧人無奈表示「當初建廟是經政府同意的，現在政府又要拆」。

位於河南省郭店鎮的妙相寺，4月11日也被當地政府查封，當天約20個政府人員闖入，並將「妙相寺」三字和屋裡的佛像都用紅布遮蓋。當地信徒說「不讓封寺，政府就抓人，中央有權咱沒權，咱擋不住啊！」

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