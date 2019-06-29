驚！伊拉克水庫乾涸見底 3400年前古王國宮殿現身

伊拉克底格里斯河摩蘇爾大壩水庫，因為乾涸見底意外讓3400年前的古王國宮殿現身。（圖擷自University of Tübingen eScience Cente/Kurdistan Archaeology Organization網站）

2019-06-29 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕遺跡竟然藏在水底！伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）底格里斯河摩蘇爾大壩水庫，由於乾涸見底意外讓3400年前的古王國宮殿現身，對此庫德族考古學家卡西姆（Hasan Ahmed Qasim）在近來召開的新聞發布會上直呼，這可以說是近幾十年來該地區最重要的考古發現之一。

據《CNN》報導，該宮殿屬於米坦尼（Mittani）王國，是古代近東（ancient Near East）最少被研究的國家之一。從位置來看，宮殿在落成時距離河流僅65英呎（約20公尺），原本建造在高架台上，後來又增建了泥磚牆，以便穩定建築物的構造。

德國蒂賓根大學（University of Tübingen）古代近東研究所考古學家普立茲（Ivana Puljiz）表示，這座宮殿是個精心設計的建築，泥磚牆不僅厚達2公尺，部分牆面高度更達到2公尺多，每個房間也有抹灰牆。

此外，宮殿內還有紅色和藍色的壁畫，這可能是當時宮殿建築的共同特徵，但很少被保存下來。考古現場更發現了10個寫著楔形文字的黏土片，已送往德國進行翻譯。

普立茲指出，透過這些文字，考古學家希望了解米坦尼的政治結構、經濟組織等狀況。該遺跡於2010年首次現身，但不久後因水位漲高再度被淹沒，目前尚不清楚何時才會「露面」，該考古成果最近才被公布。

該宮殿距離河流僅20公尺左右。（圖擷自University of Tübingen eScience Cente/Kurdistan Archaeology Organization網站）

宮殿的泥磚牆厚達2公尺。（圖擷自University of Tübingen eScience Cente/Kurdistan Archaeology Organization網站）

宮殿內還有紅色和藍色的壁畫。（圖擷自University of Tübingen eScience Cente/Kurdistan Archaeology Organization網站）

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