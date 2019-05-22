以色列「復活」5000年酵母釀酒 釀酒師：味道非常...

2019-05-22 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕以色列研究人員週三（22日）舉杯慶祝一個長期釀造計畫成功，他們使用了從古代容器提取的「古老酵母」製作了啤酒和蜂蜜酒，這些酵母已有5000多年的歷史。

《美聯社》報導，來自以色列古物管理局和4所以色列大學的考古學家和微生物學家，聯手研究了藏在古代陶器碎片孔隙中的酵母菌落，這些陶器碎片來自以色列多個考古遺跡發現，年代落在公元前3000年至公元前4世紀。

以色列科學家表示，這是第一次用復活的古老酵母製成發酵飲料。其他古代啤酒研究人員，例如賓夕法尼亞大學考古家學家麥戈文（Patrick McGovern），是根據古代食譜和分析古代陶器殘留物調製飲料。

在實驗中，研究團隊與耶路撒領釀酒師合作，使用從陶器提取的酵母釀造基本的現代風格啤酒，酒液是焦糖色，上面有綿密的白色泡沫；蜂蜜酒則是使用耶路撒冷附近一座宮殿廢墟所發現容器中提取的酵母製成，酒液帶有香檳香氣，還有淡淡的青蘋果味。

協助實驗的釀酒師納基（Shmuel Naky）表示，酵母「對味道有非常重要的影響」，他也描述了古老酵母對啤酒產生的影響，「辛辣、有點果香味，味道非常複雜」。

研究人員表示，他們的下一個目標是將復活的酵母搭配古老的啤酒配方，以更完美地再現古代飲料。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法