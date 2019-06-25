南投曲冰考古遺址 公告廢止「縣定」升級「國定」

2019-06-25 10:58

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣仁愛鄉「曲冰考古遺址」，在2006年被縣府公告為「縣定」遺址，由於是台灣考古學研究史上第1個高山聚落結構，對於發展台灣史前聚落型態研究、環境適應與人群遷徙等各種層面，在在具有極高的文化及歷史價值，也獲行政院文化部支持及認同後，今日縣府正式公告廢止「縣定」，並升級為「國定」考古遺址，後續相關開發利用同樣由地方升級到中央主導辦理。

仁愛鄉曲冰遺址於1981年被發現後，迄1987年間總共進行3次大規模考古發掘，發掘面積達3800平方公尺，遺址保存完好，出土文物豐富，其中，玉器、玉圓芯等出土遺物，原料也是來自台灣東部唯一的玉礦產區，與花蓮的平林、荖山、重光等考古遺址類似之製玉過程的遺留，顯示彼此間可能存在長久的連繫，意味著史前人們在中央山脈東、西兩側的交通與交流。

而遺址中還有至少48處房屋基址及171座石板棺墓葬，也是迄今高山地區僅見的大型聚落考古遺址的聚落結構資料，顯示史前人群主要居住在此處的時間包括有距今約3000~2300年與1300~1000年兩個時期，目前採回填保存方式，只有1座解說牌供參考，表面上看不到任何珍貴文物，而是一片平坦綠地。

南投縣府文化局長林榮森說，「曲冰考古遺址」也是南投縣第1座「國定」考古遺址，未來規劃、開發均由中央負責，但最遲年底以前，該局將與社區民眾召開公聽會，以凝聚地方心聲及意見供中央參考，讓升級後的「曲冰考古遺址」相關開發計畫，也能貼近民意而為，減少民怨發生。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法