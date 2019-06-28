尼斯湖水怪是真的？ 7000萬年前巨型海生物化石出土！

2019-06-28 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕長久以來，民眾目擊尼斯湖水怪的傳聞不斷；此生物是否真的存在，也成為世人津津樂道的議題。最近，南極洲挖出了一種有著蛇狀頭部、長頸鹿般長脖子及海牛身體的化石。有外媒報導，此生物與傳說中的尼斯湖水怪非常相似。

根據《鏡報》報導，該謎樣生物的化石在南極一個荒涼小島上出土，研究團隊認為，這是迄今為止在南端發現最完整的古代爬蟲動物化石之一，研究人員也指出，此為7000萬年前的生物遺骸，需要花費幾十年的時間才能重新拼起。

研究人員指出，這個水中生物有4個鰭狀肢，相信牠是薄板龍科（elasmosaurs）的一種，不過牠們的頭骨較大、頸骨較短，因此應為蛇頸龍目（Aristonectes），是薄板龍科的「異類」；來自阿根廷的古生物學家何塞（Jose O'Gorman）直言「我們不知道他是否真的是薄板龍科」。此外，何塞透過牙齒尺寸認為，這隻生物可能以甲殼類動物和小魚為食。

根據《國家地理頻道》報導，薄板龍科是一種古老的水生爬行動物，在大滅絕前與恐龍共同生存在白堊紀。這種動物體重最重可達15噸。考古學者估計，這隻被挖掘出來的生物重量應該介於11.8噸到14.8噸之間，頭尾長度將近40英尺（約12公尺）；「這傢伙很大！」考古學者表示，雖有一些已經知道的薄板龍科動物有11噸左右重，不過大多數都只有約5噸，這隻被挖出來的動物體積明顯大過同類。

研究人員與古生物學者目前正積極對化石進行比對分析，以了解更多海生爬行動物的訊息。報導也指出，不少人相信，這種生物就是傳說中的尼斯湖水怪，甚至認為尼斯湖水怪在恐龍大滅絕時期倖存了下來。

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