最大暴龍現身！ 生物學家花數十年重建骨骼

2019-03-23 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕一支生物學家團隊於今日表示，1991年在加拿大西部發現的暴龍化石，經過骨骼重建後，被確認是目前發現世界上最大隻的暴龍。

綜合外電報導，來自加拿大亞伯達大學（University of Alberta）的團隊表示，這隻13公尺長的恐龍骨頭在1991年被發現，1994年被正式挖掘。牠被命名為「史寇堤」（Scotty），體重重達8800公斤，比目前發現的所有食肉恐龍都要龐大。

6600萬年前，「史寇堤」生活在現在加拿大西部薩斯喀徹溫省附近。牠的骨頭被包裹在堅硬的砂岩裡，生物學家花了十多年才成功清除。因此直到最近，古生物學家才得以展開研究。「史寇堤」大約有65%都完好無損，是保留最完整的暴龍化石之一。

這項研究的主要領導者、亞伯達大學生物科學系研究員柏森斯（Scott Persons）說：「暴龍的體型存在相當大的差異，有些偏瘦，有些則更強壯。」他認為將來總會發現體型更大的恐龍，但目前為止，「史寇堤」是最大的陸地捕食者。

柏森斯和他的團隊發現，「史寇堤」過去可能過著相當艱難的生活。牠的下顎感染、肋骨骨折，並且有一段尾巴受到了嚴重的傷害，可能是被另一隻暴龍咬傷。目前已知「史寇堤」生前約30多歲，是公是母目前仍無法確認。

在骨骼被完整組裝後，「史寇堤」將會在皇家薩斯喀徹溫省自然博物館展出。

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