好像被囚禁！外出就遭鳥猛啄 翁無奈：頭都受傷了還不能趕走

2019-06-28 16:46

〔即時新聞/綜合報導〕英國蘭開夏(Lancashire)有對老夫婦羅伊和布蘭達(Roy and Brenda Pickard)住家近日有黑脊鷗(Herring Gulls)築巢養育雛鳥,每當77歲的羅伊出門時,成鳥就會朝他攻擊,造成他頭部被啄傷流血,得送醫治療。

綜合外媒報導,日前有黑脊鷗雛鳥自羅伊住家屋簷掉落至庭園,因此鳥爸媽順勢在該草叢內築巢,但成鳥為了保護雛鳥,會攻擊牠們認定的侵略者,因此每當羅伊要出門時,就會遭受成鳥俯衝鳥啄,造成頭部多處受傷流血,得送醫治療。

羅伊指出,71歲的布蘭達行動不變,只能仰賴他外出添購食物,不過現在只要一出大門,就成鳥爸媽的眼中釘,所幸還有一條自廚房連通車庫的路徑,能讓他安全離開住宅,但這也造成他的不便。羅伊表示,只要一天不把黑脊鷗趕走,生活就得活在恐懼中。

不過事已願為,黑脊鷗受到當地法規保護,只要黑脊鷗築巢,便不得擅自將牠們驅離,因此相關單位獲報後,目前也僅能在羅伊家門口搭設簡易塑膠棚,防止他外出時被鳥爸媽發現。

對此羅伊相當無奈並質疑,明明黑脊鷗非瀕危物種,卻受到這樣的保護,「牠們只是惹人的麻煩」。

