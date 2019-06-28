好像被囚禁！外出就遭鳥猛啄 翁無奈：頭都受傷了還不能趕走

2019-06-28 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘭開夏（Lancashire）有對老夫婦羅伊和布蘭達（Roy and Brenda Pickard）住家近日有黑脊鷗（Herring Gulls）築巢養育雛鳥，每當77歲的羅伊出門時，成鳥就會朝他攻擊，造成他頭部被啄傷流血，得送醫治療。

綜合外媒報導，日前有黑脊鷗雛鳥自羅伊住家屋簷掉落至庭園，因此鳥爸媽順勢在該草叢內築巢，但成鳥為了保護雛鳥，會攻擊牠們認定的侵略者，因此每當羅伊要出門時，就會遭受成鳥俯衝鳥啄，造成頭部多處受傷流血，得送醫治療。

羅伊指出，71歲的布蘭達行動不變，只能仰賴他外出添購食物，不過現在只要一出大門，就成鳥爸媽的眼中釘，所幸還有一條自廚房連通車庫的路徑，能讓他安全離開住宅，但這也造成他的不便。羅伊表示，只要一天不把黑脊鷗趕走，生活就得活在恐懼中。

不過事已願為，黑脊鷗受到當地法規保護，只要黑脊鷗築巢，便不得擅自將牠們驅離，因此相關單位獲報後，目前也僅能在羅伊家門口搭設簡易塑膠棚，防止他外出時被鳥爸媽發現。

對此羅伊相當無奈並質疑，明明黑脊鷗非瀕危物種，卻受到這樣的保護，「牠們只是惹人的麻煩」。

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Seagulls held elderly couple hostage in their home for almost a week （For global wildlife news, download WildTrails （Android & iOS） https://t.co/vkCSZOH7yA） pic.twitter.com/6TRsvB3ryF — WildTrails - Ultimate Wildlife Holiday Experiences （@_WildTrails） 2019年6月21日

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