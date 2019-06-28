中國惡警嗆「信教就抓」 女信徒胸口遭暴捶暈厥失禁

2019-06-28 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年持續擴大鎮壓宗教力道，從一開始強拆十字架、禁止宗教物品在全國流通，如今已惡化至無故抓捕、酷刑虐待與強奪教產。外媒披露，湖北省近期發生一起駭人聽聞的宗教迫害事件，警方將受害女信徒按頭猛捶胸口直至暈厥，待其轉醒後又繼續施暴，手段令人髮指。

長期揭露中國迫害人權內幕的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中國湖北省襄陽市11名基督教因信稱義派信徒，於今年3月13日在聚餐結束後準備乘車返家，不料竟被20多名警察當街包圍強行架上警車，其中一名女信徒還被無故暴打。

報導指出，受害女信徒年約六旬，在眾人被警方包圍當下僅脫口詢問「你們幹什麼？」便遭到圍毆，一名警察還將他按在車內用拳頭猛擊胸口，儘管她頻頻求饒並表示自己患有心臟病、高血壓，惡警仍不停手，持續猛擊致其暈厥，等她醒來後再繼續施暴。

這名女信徒隨後與其他民眾一起被帶回警局，警方嚴厲訓斥後才放人，她獲釋後當晚便出現嘔吐、尿失禁等症狀，赴院檢查發現臉部、胸部與腹部均受傷，且心臟病也復發，至今仍有後遺症。

女信徒不甘受害，便將經過寫下欲向當局討公道，詎料當地政府官員不僅不予理會，還威脅她「信神就是犯法，你還聚會，我們當然逮捕你」，另一名警察更表示，「你跟我講什麼法律，我說的話就是法律，你要告快告」，囂張蠻橫至極。

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