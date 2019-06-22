中國嚴打基督教起反效果 官方教會已現「逃命潮」

2019-06-22 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近期擴大掃蕩基督教地下教會，強逼信徒轉入官方嚴控的三自教會，然而就有外媒披露，儘管面臨來自當局的暴力威嚇，仍有越來越多三自教會信徒選擇投向地下教會，寧可承擔生命危險也不願被洗腦。

當局已陷北風與太陽競局處境

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，北京當局近年透過異常嚴厲的管控手法，意圖將共產主義意識形態取代「神」的地位，但這套做法似乎起了反效果。消息指出，有越來越多信徒與神職人員產生危機意識，已陸續逃離官方教堂轉投地下教會。

報導指出，隨著中國政府大手逐漸深入官方教會，神職人員與信徒紛紛感受到來自當局的控制與監督，一名教會志工表示，「（政府）不讓我們培養人，管控我們的帳目，教會想辦什麼活動都不行，我們不同意裝攝影機，他們就翻牆開鎖強行安裝，等於把教會人員們全部困死」。

以中共之道還施其身

多名三自教會的神職人員向《寒冬》證實，目前正尋出路與家庭教會合作，最壞的打算是直接捨棄教堂據點，將信徒們拆成多個10人小組分別派人講道。他們強調，未來將學習共產黨「打游擊」的做法，在當局嚴打氛圍之下努力延續信仰。

此外，部分教會也發展出獨特的保護模式，以因應當局重點打壓年輕信徒的政策。一名年長神職人員透露，目前該教會特別保護學生與年輕信徒的身分，後者決不會出現在教堂，至於需登記資料或與當局打交道的部分一律派出年長信徒承擔，強調一切犧牲都只為了保護信仰的根免遭中國政府無情斬斷。

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