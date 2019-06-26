不演了！強改佛經內容曝光 成習近平「封神野心」鐵證

2019-06-26 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平上台後，持續收緊對宗教的控制，近期更擴大迫害力道。外媒揭露，中國當局現已全面封殺佛教音樂，要求民眾改播放讚頌共產黨領導人的「紅色歌曲」，封神野心昭然若揭。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中國河南、河北省政府今年3月起推行新一波迫害政策，地方官員被命令嚴格取締在公共場所播放佛教音樂或廣場舞等宗教行為，此外，各級幹部應積極組織文藝活動，響應「紅歌入佛堂」的行動。

報導指出，山東省政府強行修改宗教經典，逼迫當地佛教人士開法會時念誦寫有歌頌中領導人字詞的「詭異經文」，如「做毛澤東的和尚，做鄧小平的居士，做胡錦濤的講師，做雷峰式的佛子，圓習主席中國夢」等，其中末句明確點出習近平的瘋狂野心。

此外，今年5月河南省一處廣場聚集約120人配合佛曲跳健康操，被警方以「公共場合不得播放宗教音樂」為由勒令停止，雖有民眾解釋只是鍛鍊身體，並非宗教活動，卻仍遭現場警察恫嚇「再下去就抓人」，嚇得他們只得默默離開。

一名在場的女子事後氣憤表示，「跳個舞都不能自由播放音樂，哪有人權自由」，對此，當地政府回應稱，法律規定的信仰自由是給外國人看的，強調「自由只是在政府指定的範圍內自由」。

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