曾遭逼當內奸！ 他曝中國精準打擊宗教背後的骯髒手段

2019-06-20 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害宗教行動加劇，各地家庭教會陸續被「殲滅」，讓外界不禁質疑，為何隱藏在民間的地下教會這麼容易就曝光。對此，有知悉內情的宗教人士接受外媒專訪，冒險揭露當局「精準打擊」家庭教會背後使用的惡劣手段。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，在過去一次次大規模鎮壓後，基督教並未因此消失，這讓中國政府意識到無法僅透過武力徹底消滅宗教。為從根基剷除民間信仰，當局現在透過威逼利誘，收買信徒或教會工作人員作臥底，進而精準掌控此前隱身民間的家庭教會。

一名曾因信仰被當局逮捕的家庭教會講道人陳牧師（化名）憶述，自己身分暴露後便被國安局盯上，由於其過去曾有黨員身分，又在該教派內頗有威望，當局遂強逼他為政府提供教會內部訊息，藉此瓦解、取締這些家庭教會。

陳牧師表示，當局承諾未來提供他出國參加宗教活動時所需的機票費用，並核准簽證與護照，讓他能往來國內外，但作為交換，陳牧師必須向官員彙報行蹤，並秘密錄下宗教會議與海外人士在中國的講道、培訓過程，甚至要帶政府人員喬裝的信徒參與前述活動。

陳牧師直言，政府接著要求他把教會結構與重要人士完整名單全部交出，承諾將扶持他成為重要人士，讓他到全國各地講道，每個月還會給5000元人民幣（約新台幣2萬2千元）作為酬勞。

在陳牧師表明不願當內奸後，政府便開始發動各型式威脅與恐嚇，國安局要求離開市區必須隨時報備行蹤，甚至警告他隨時可能被抓捕。陳牧師坦言，當局收買的內奸與眼線為數眾多，現已遍佈全國，目標便是「放長線釣大魚」，在摸清家庭教會底細後將其一網打盡。

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