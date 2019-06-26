美報告：華為設備較對手更容易被駭 存在無法接受風險

2019-06-26 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國網路安全專家的最新研究顯示，中國華為製造的電信設備比起競爭對手，更容易被駭客入侵。美國媒體引述美國高層表示，這份報告幾乎可信，現在或未來使用華為的設備，都構成令人無法接受的安全風險。

《華爾街日報》報導，美國俄亥俄州哥倫布市的網路安全公司Finite State的最新調查報告，研究人員測試超過500多種企業網路設備的近10000個韌體映像（Firmware images）中，有超過50%至少包含1個可能被入侵的漏洞。韌體為驅動電腦硬體組件的軟體。

一名看過報告的白宮官員表示，這份報告支持了美國自2009年以來對華為的評估，華為為國際客戶安裝的部分系統中，一直保持隱蔽的通道，使華為能夠在這些系統上記錄訊息並修改數據，而華為一直沒有向國際客戶或當地政府透露這種隱蔽通道。

美國國土安全部網路安全與基礎設施安全局局長克雷布斯（Chris Krebs）指出，Finite State的的研究增添對華為設備的擔憂，以及華為沒有表現出改善其設備安全性的意圖或能力。雷布斯說，「無論是現在或未來，使用華為設備都存在無法接受的風險。」

美中經濟與安全審查委員會成員邁克爾（Michael Wessel）表示，多年來，華為基本上敢於讓國際社會指控其產品的安全漏洞，但從這份報告所發現的漏洞的範圍和深度來看，很難覺得華為不是故意的。

美國眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）說，他一直認為應該將華為視為中共的附屬機構，今年早些時候他提出針對中國電信公司的立法，但在看完Finite State報告後，華為網路架構中的安全漏洞規模讓他感到驚訝。

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