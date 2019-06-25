圖輯》夜空劃出美麗弧線 獵鷹重火箭送福七上太空

2019-06-25 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕福爾摩沙衛星七號在台灣時間下午2點30分搭乘獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）升空，此為獵鷹重型火箭首度嘗試夜間發射，火箭從美國甘迺迪太空中心發射，在夜空中劃出一道美麗的弧線，成功將福衛七號送上太空。

三組推進器脫離火箭本體後進行回收作業，兩側推進器成功返航順利回收成功，可惜主推進器已些微的誤差回收失敗，在海上平台爆炸。

這次獵鷹重型火箭一共搭載25顆衛星升空，在發射後約91分鐘，福衛七號將開始與火箭分離，其6顆微衛星歷時約16分鐘，全員順利分離，分離後的衛星軌道高度約720公里，以傾角24度繞行地球。

在升空3個小時後，福衛七號會與澳洲達爾文地面站首次通聯，6個小時又33分鐘後與台灣地面站通聯，若通聯過程順利即可確定任務成功。

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