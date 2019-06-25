福七14:30成功升空 約晚間9點與台灣地面站通聯

2019-06-25 15:58

〔記者簡惠茹／卡納維爾角報導〕台美最大科學合作案「福衛七號」氣象衛星今天下午搭載獵鷹重型火箭，順利在美國甘迺迪太空中心發射升空，火箭推進時的火光，點亮了整個夜空，成功奔向天際，從台灣前來觀看發射的太空迷，開心的在現場一起倒數、歡呼，高喊「台灣辦到了！」

台灣在2006年與美國大學大氣研究聯盟合作，發射了全太空中最精準的氣象衛星福衛三號後，目前福三已經超過除役年限，台灣國家實驗研究院國家太空中心與美國國家海洋暨大氣總署在2010年簽署福衛七號計畫合作協議，總計畫經費達64億，由雙方共同負擔各一半，將延續福三任務。

福七將延續福衛三號的任務，以台灣獨步全球的掩星技術收集氣象資料，以6顆氣象衛星組成星系，由於福七集中收集南北緯50度間的大氣資料，每天可提供約4000筆的掩星資料，資料量是福三的3到4倍，颱風路徑預測更可以改進10%，成為太空中最精確溫度計2.0版。

台灣時間今天上午11點半到下午3點半是福七的發射窗口，原本期待11點半就發射，但是美方在11點半前就先宣布延後到2點，後續又延後到下午2點半發射，太空中心表示，由於發射地的地面系統有問題需要排除，所以發射時間延後到下午2點半，SapceX在時間內已解決發射台油壓系統洩漏問題，繼續倒數程序，2點半準時發射。

太空中心人員坐在衛星發射控制中心內，確認火箭狀況、氣象監督，以及各衛星狀態，直到最後1分鐘啟動程式，進入倒數發射秒數，前來美國觀看發射的台灣民眾，拿著國旗開心的一起大聲倒數，「3、2、1」，火箭底部噴出一團濃濃的煙霧後，衝上天際。

原本以為夜晚的火箭發射會很難看得清楚，但是由於火箭推進時點燃燃料，因此點亮整個夜光，呈現血紅色般的畫面，而且還能聽到火箭速度突破超音速後，清楚的轟隆轟隆聲音，現場觀看的民眾，不停按下手上的快門，兩側助推火箭在發射後8分41秒降落回到陸地，主推進第一級火箭在發射後降落海上前爆炸。

觀禮的民眾都相當感動，中央大學太空科學研究所長趙吉光也在甘迺迪太空中心現場觀看發射，他表示，衛星分離分為三批，1小時13分後分離第一批，2小時08分再推進一次分離第二批，3小時28分最後一批分離。

他說，雖然不是第一次看發射，但是每次看都還是很震撼，往上發射的不只是火箭衛星本身，背後是人類科技再度往前邁出一大步。

福七衛星升空後將暫時停留在離地表720公里的軌道，之後慢慢降低到520到550公里的高度，有衛星管家之稱的整合測試組長陳維鈞在發射前說明，大約3個小時後衛星與澳洲達爾文地面站首次通聯，6個小時又33分鐘後與台灣地面站通聯，通聯順利就能確定發射成功，但是衛星要佈署到各軌道上還需要大概19個月的時間。

福七上共有3個科學酬載，全球衛星導航系統無線電訊號接收器，可同時接收美國GPS和俄國GLONASS全球衛星導航系統訊號，藉由訊號通過大氣層產生的折射，收集大氣層與電離層中的溫度、壓力、水氣與電子密度等訊息；無線電射頻信標儀則是解析電離層結構，離子速度儀則負責量測離子溫度、速度和種類，有助於協助提升觀測資料計算的準確度。

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