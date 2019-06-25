歐巴馬健保積呆帳 美最高法院同意受理保險公司上訴

2019-06-25 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院今（24）日同意介入歐巴馬健保法案爭議，將審理聯邦政府是否需支付先前承諾保險公司的12億美元（折合台幣約3700億元）補助款。

據《路透》報導，針對先前上訴法院宣判，允許美國國會暫停政府撥出歐巴馬健保補助款的義務。最高法院今（24）日表示，將接受保險公司律師團的上訴。

數個保險公司合組的律師團表示，美國政府曾於2010年推行歐巴馬健保時，承諾將會以補助款負擔該計畫前期的損失。

根據歐巴馬健保法案，政府為保險公司設立「風險通道」（risk corridor），即以補助款的方式減輕保險公司之風險，說服他們為先前從未有保險的民眾納保。保險公司用極低的價格讓部分民眾得以使用醫保，這部分的價差由政府補助款補足。

然而這項補助款在共和黨主政之後被凍結，2014年底美國國會通過法案，2015年起禁止美國衛生及公共服務部使用政府預算支付這項補助款，並於2016、2017延續了這項條款，歐巴馬健保法案甚至於去年底遭一位德州聯邦法官裁定違憲。

這項條款造成補助款支付困難，迄今已累積12億美元（折合台幣約3700億元）呆帳。保險公司不服提告，卻於去年遭美國上訴法院判敗訴，今日美國最高法院同意保險公司進行上訴。

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