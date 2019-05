歐巴馬夫妻跨界當製片 和Netflix合作打造批判川普影集

2019-05-01 23:29

〔即時新聞/綜合報導〕昨日,影音平台網飛(Netflix)公布與歐巴馬夫婦的合作細節。他們將共同推出7部影集,其中一部是改編自作家路易斯批判總統川普的作品,他們將把它搬上螢光幕,推廣至全世界。

綜合外媒報導,網飛公司一年前公開宣布與美國前總統歐巴馬,和其夫人蜜雪兒成立的製作公司Higher Ground Productions,簽訂為期多年的合約。昨日,網飛公布了合作細節,他們將合作打造7部影集及電影。包括以20世紀時尚產業為背景,探討女性及有色人種面臨的困境的影集《Bloom》;結合食物與冒險,探討兒童與家庭問題的《Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents》。

其中,最引人注目的還是改編自美國作家路易斯(Michael Lewis)「第五風暴:一個失控政府,一場全球災難」(The Fifth Risk)的製作計畫。該書從美國的3個政府部門切入,帶領讀者一窺政府的運作,同時也批判川普和他的團隊,讓百姓陷入風暴與混亂。

關於這部影集的改編計畫,聲明中表示,將呈現無名英雄的重要性,會著重刻畫他們為了讓政府順利運作付出的努力。但消息一出,仍不免引發民眾聯想。

目前網飛和歐巴馬夫婦合作的影視作品都還在初步規劃中,尚未說明確切的發布日期,但預期會在2年內陸續推出。

