歐巴馬夫妻跨界當製片 和Netflix合作打造批判川普影集

2019-05-01 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕昨日，影音平台網飛（Netflix）公布與歐巴馬夫婦的合作細節。他們將共同推出7部影集，其中一部是改編自作家路易斯批判總統川普的作品，他們將把它搬上螢光幕，推廣至全世界。

綜合外媒報導，網飛公司一年前公開宣布與美國前總統歐巴馬，和其夫人蜜雪兒成立的製作公司Higher Ground Productions，簽訂為期多年的合約。昨日，網飛公布了合作細節，他們將合作打造7部影集及電影。包括以20世紀時尚產業為背景，探討女性及有色人種面臨的困境的影集《Bloom》；結合食物與冒險，探討兒童與家庭問題的《Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents》。

其中，最引人注目的還是改編自美國作家路易斯（Michael Lewis）「第五風暴：一個失控政府，一場全球災難」（The Fifth Risk）的製作計畫。該書從美國的3個政府部門切入，帶領讀者一窺政府的運作，同時也批判川普和他的團隊，讓百姓陷入風暴與混亂。

關於這部影集的改編計畫，聲明中表示，將呈現無名英雄的重要性，會著重刻畫他們為了讓政府順利運作付出的努力。但消息一出，仍不免引發民眾聯想。

目前網飛和歐巴馬夫婦合作的影視作品都還在初步規劃中，尚未說明確切的發布日期，但預期會在2年內陸續推出。

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