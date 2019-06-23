美和平方案：為巴人籌募500億美元創造百萬就業

2019-06-23 05:20

〔中央社〕美國今天表示，將於下週在巴林提出的中東和平計畫，目標擺在未來10年為巴勒斯坦人籌募超過500億美元資金並為他們創造逾100萬個就業機會。

川普政府首度揭露各方期待已久中東和平方案細節時表示，美國冀望能吸引對巴勒斯坦的空前國際投資並大幅改善約旦河西岸及加薩走廊的基礎設施和內部治理。

由川普女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）主導的巴林會議預定25和26日舉行，將開啟美國政府延擱已久的和平努力。官員指稱，美方的努力其後將納入政治要素。

但巴勒斯坦自治政府杯葛這項名為「和平促進繁榮」（Peace to Prosperity）經濟研討會，且巴勒斯坦高層官員迅速拒斥這項計畫，指控肆無忌憚支持以色列的川普，正尋求收買巴勒斯坦人並剝奪他們建立獨立國家的權利。

白宮公布的和平方案表示：「和平促進繁榮代表著截至目前，為巴勒斯坦人民做出的最具雄心且最廣泛國際努力。它有能力根本改變約旦河西岸和加薩，並為巴勒斯坦人歷史開啟嶄新篇章，不是由災禍和損失所定義，而是由自由與尊嚴所定義的歷史。」

美國政府宣稱，這項計畫的目標是於未來10年籌募超過500億美元資金，致力讓巴勒斯坦地區國內生產毛額（GDP）逾倍增。

白宮表示，藉由創造超過100萬就業機會，這項和平方案有能力轉變陷入困境的巴勒斯坦經濟，讓失業率降至個位數，與已開發經濟體一致，並把貧窮率削減一半。

白宮又說，那筆資金將會交由一家跨國開發銀行管理，而非巴勒斯坦自治政府，以確保良善治理及防範貪腐。

巴勒斯坦高層官員艾希拉維（Hanan Ashrawi）隨即拒斥這項計畫，聲稱美國反倒是應該施壓以色列，容許巴勒斯坦人繁榮壯大。

艾希拉維發推文表示：「首先解除對加薩的封鎖，遏止以色列竊佔我們的領土、資源和資金，讓我們能自由行動，控管我們的邊界、領空和領水等等。然後看我們以身為自由的主權人民，打造出充滿活力的繁榮經濟。」

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