巨大火球點亮黑夜！美煉油廠爆炸 老員工：以為死定了...

2019-06-22 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國費城西南部一間煉油廠在當地時間21日凌晨，發生大規模爆炸，造成5人受傷。事發當時，黑夜瞬間被橘色火光照亮，畫面十分駭人。一名在現場的煉油廠老員工受訪時表示，「感覺就像核彈爆炸，以為我們都死定了」！

綜合媒體報導，煉油集團費城能源解決方案（Philadelphia Energy Solutions）一座擁有150年歷史的煉油廠，在當地時間21日凌晨4時許突然爆炸，熊熊火花直竄天際，將黑夜點亮如白晝，連數公里外都能看到；爆炸引發的衝擊，也讓附近居民十分有感。有居民表示，家中牆上的藝術品遭到震垮。

一名當時人在現場的煉油廠老員工受訪時表示，當下感覺猶如「核彈爆炸」，更心有餘悸地表示「我以為我們都死定了」；其他場內員工也指出，總共發生了3次爆炸，市府消防隊也派員聯手和廠房消防員救火，並指示附近居民避難，以免吸收到有毒物質。

根據當地官員透露，有5人因這次事件受傷，目前正在接受治療，費城市長（Jim Kenney）則表示，5人傷勢並不嚴重；費城市消防局副局長墨非（Craig Murphy）表示，爆炸地點在場內一處氣體儲存槽，因考慮到安全疑慮，不敢輕易關閉管道的閥門，因此火勢雖然在事發後幾小時內就已控制，但遲遲無法完全撲滅。

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