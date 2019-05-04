美伊利諾州化學工廠爆炸 造成4傷3失蹤

2019-05-04 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州沃基根（Waukegan）一間化學工廠昨日晚間發生劇烈爆炸，造成4人受傷，3人下落不明。警方表示，爆炸時產生巨大聲響，甚至連地面都在搖晃。

綜合外媒報導，當地時間3日晚間9點30分（台灣時間4日早上10點30分），芝加哥以北40英里（約64公里）的沃基根，一間矽膠化學工廠發生爆炸。當地警方形容這是一場「災難性爆炸」，不但產生巨響，甚至連地面都劇烈搖晃，嚇壞當地居民。

沃基根消防隊長倫吉（Steve Lenzi）表示，火勢已被撲滅，但仍無法確定事故發生原因，只知道爆炸發生時，工廠處於作業狀態，4名傷者和3名失蹤者都是工廠員工。另外還有2人被目擊在現場，但他們拒絕接受治療。爆炸產生的強大威力也造成附近社區部分建築受損。

事發後，伊利諾州眾議員梅森（Joyce Mason）在臉書上表示：「雖然我們沒有收到任何特別的危險通知，但建議當地居民留在室內，並關閉窗戶、冷暖氣系統。」

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