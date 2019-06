美國費城煉油廠又爆炸 巨大橘色火球照亮夜空

2019-06-21 18:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國費城西南部一間煉油廠在當地時間21日凌晨4點多,發生大規模爆炸,目前未傳出傷亡。根據網友上傳推特的事發影片畫面顯示,現場的橘色火球頓時照亮夜空。

綜合外媒報導,事發於擁有150年歷史的「費城能源解決方案煉油廠」 (Philadelphia Energy Solutions Refining Complex),爆炸原因有待釐清,當地消防部門要求附近居民和企業前往避難。該煉油廠10日才發生一起火災,當時無人傷亡,起火原因則尚未公布。

報導指出,爆炸引發的大火在數英里外(1英里約1.6公里)就能看到。有費城居民指出,爆炸帶來的衝擊讓家中牆上的藝術品被震垮,此外也有一些爆炸碎片從天而降,落在屋外街道上。

據悉,費城能源解決方案煉油廠每天生產33.5萬桶原油,是美國東岸最大的煉油廠。

