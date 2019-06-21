美國費城煉油廠又爆炸 巨大橘色火球照亮夜空

2019-06-21 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國費城西南部一間煉油廠在當地時間21日凌晨4點多，發生大規模爆炸，目前未傳出傷亡。根據網友上傳推特的事發影片畫面顯示，現場的橘色火球頓時照亮夜空。

綜合外媒報導，事發於擁有150年歷史的「費城能源解決方案煉油廠」 （Philadelphia Energy Solutions Refining Complex），爆炸原因有待釐清，當地消防部門要求附近居民和企業前往避難。該煉油廠10日才發生一起火災，當時無人傷亡，起火原因則尚未公布。

報導指出，爆炸引發的大火在數英里外（1英里約1.6公里）就能看到。有費城居民指出，爆炸帶來的衝擊讓家中牆上的藝術品被震垮，此外也有一些爆炸碎片從天而降，落在屋外街道上。

據悉，費城能源解決方案煉油廠每天生產33.5萬桶原油，是美國東岸最大的煉油廠。

@6abc @CBSPhilly @FOX29philly Philadelphia energy Solutions Refining Complex at about 4:15 am pic.twitter.com/vK1Vs2MEfR — hood’s favorite vegan （@1nicetownbean） 2019年6月21日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法