金融時報：撤回逃犯條例、林鄭下台？ 習近平兩難
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香港特首林鄭月娥（左）二〇一七年七月一日宣誓就職典禮上與出席典禮的中國領導人習近平（右）。（路透）

香港特首林鄭月娥（左）二〇一七年七月一日宣誓就職典禮上與出席典禮的中國領導人習近平（右）。（路透）

2019-06-19 23:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港逾百萬人上街反對修訂逃犯條例，迫使特首林鄭月娥暫緩修法，被外界廣泛視為是中國領導人習近平上台以來的最大讓步，令中共難堪。英國「金融時報」十九日一篇以「香港人如何反抗習近平」為題的分析指出，接下來習近平面臨是否正式撤回該草案、是否讓林鄭辭職的困難抉擇；若香港特首一再在民意壓力下提早下台的失敗模式，也會使習近平面臨是否繼續對香港強硬的更大困境。

這篇分析指出，許多香港年輕人原本對二〇一四年「雨傘運動」爭取民主普選未能爭取到北京讓步而備感氣餒，然而，反送中條例抗爭迫使林鄭月娥同意暫緩修法，以及高達兩百萬人上街進一步要求她下台，激勵了這些新一代抗爭者。

香港大學政治學講師袁彌昌說，「雨傘運動以後，很多人感到絕望、無助和無力，但是因為這次北京的讓步，使他們突然之間看到了隧道盡頭的些許亮光，了解到他們仍可挺身對抗中共」，「這給他們很大的信心，相信能夠改變現況」。

接下來習近平面臨兩大困難抉擇：要不要讓林鄭月娥向示威者讓步，正式撤回該草案，還是讓草案到明年這屆立法會會期結束自動失效？是否讓林鄭月娥在民意壓力下辭職，或者即使被當「跛腳鴨」，也要讓她做完剩下任期？然而，若讓她提前下台，將是香港主權移交中國以來四名北京欽點的特首中，第三人被迫無法做完任期，香港特首如此一再被迫下台的失敗模式，會對習近平造成更大困境：要不要放棄自他上台以來對香港的強硬政策，或者冒著失去更多香港年輕人民心的風險，更加嚴厲對待香港。

在香港親北京要角以及中國官員、學者眼中，反送中條例示威已經使香港成了美國總統川普在貿易戰、封殺華為之外，「圍堵」中國的另一條前線。香港親中派認為，若習近平政府允許林鄭撤回草案，或者要她下台，都會有損北京對香港的更重要目標，包括通過爭議已久的香港基本法「二十三條」。

現任中國全國政協香港區委員、全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，「北京從更大的戰略和國際視角看待香港局勢，此事現在已經成了國家級議題，不再是林鄭月娥自己能作主的」。

許多人認為習近平會對香港下手更重，但是，這對北京來說也是高風險的賭注。目前至少六成的外國直接投資經由香港進入中國，香港也依舊是人民幣的主要離岸市場。香港大學政治學副教授張贊賢說，「任何資本外逃、大企業出走或者對香港的國際金融中心地位不穩有所疑慮，都會令中國擔心。」不過，長期批判林鄭的香港獨立投資評論人韋伯（David Webb）認為，北京雖然看重香港是外資進入中國入口的角色，但是若在經濟與政治之間選擇，始終是後者優先，「中國領導當局重視維持國家統一、主權和黨的控制權，遠高於對香港受國際認可的獨立關稅區、司法區地位」。

美國加州克萊蒙特—麥肯納學院政府學教授、著名中國政治觀察期刊「中國領導人觀察」主編裴敏欣（Minxin Pei）也呼應這種看法，指中國的政治考量永遠高於經濟，因此，若會帶來經濟損失，北京也得接受。

  • 香港十六日反送中條例示威遊行中，示威者拿著「戰到最後一口氣」標語，表達堅持到底決心。（法新社）

    香港十六日反送中條例示威遊行中，示威者拿著「戰到最後一口氣」標語，表達堅持到底決心。（法新社）

  • 香港十六日反送中條例遊行群眾拿著「你聽見人民的聲音嗎」標語。（彭博社）

    香港十六日反送中條例遊行群眾拿著「你聽見人民的聲音嗎」標語。（彭博社）

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