金融時報：撤回逃犯條例、林鄭下台？ 習近平兩難

2019-06-19 23:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港逾百萬人上街反對修訂逃犯條例，迫使特首林鄭月娥暫緩修法，被外界廣泛視為是中國領導人習近平上台以來的最大讓步，令中共難堪。英國「金融時報」十九日一篇以「香港人如何反抗習近平」為題的分析指出，接下來習近平面臨是否正式撤回該草案、是否讓林鄭辭職的困難抉擇；若香港特首一再在民意壓力下提早下台的失敗模式，也會使習近平面臨是否繼續對香港強硬的更大困境。

這篇分析指出，許多香港年輕人原本對二〇一四年「雨傘運動」爭取民主普選未能爭取到北京讓步而備感氣餒，然而，反送中條例抗爭迫使林鄭月娥同意暫緩修法，以及高達兩百萬人上街進一步要求她下台，激勵了這些新一代抗爭者。

香港大學政治學講師袁彌昌說，「雨傘運動以後，很多人感到絕望、無助和無力，但是因為這次北京的讓步，使他們突然之間看到了隧道盡頭的些許亮光，了解到他們仍可挺身對抗中共」，「這給他們很大的信心，相信能夠改變現況」。

接下來習近平面臨兩大困難抉擇：要不要讓林鄭月娥向示威者讓步，正式撤回該草案，還是讓草案到明年這屆立法會會期結束自動失效？是否讓林鄭月娥在民意壓力下辭職，或者即使被當「跛腳鴨」，也要讓她做完剩下任期？然而，若讓她提前下台，將是香港主權移交中國以來四名北京欽點的特首中，第三人被迫無法做完任期，香港特首如此一再被迫下台的失敗模式，會對習近平造成更大困境：要不要放棄自他上台以來對香港的強硬政策，或者冒著失去更多香港年輕人民心的風險，更加嚴厲對待香港。

在香港親北京要角以及中國官員、學者眼中，反送中條例示威已經使香港成了美國總統川普在貿易戰、封殺華為之外，「圍堵」中國的另一條前線。香港親中派認為，若習近平政府允許林鄭撤回草案，或者要她下台，都會有損北京對香港的更重要目標，包括通過爭議已久的香港基本法「二十三條」。

現任中國全國政協香港區委員、全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，「北京從更大的戰略和國際視角看待香港局勢，此事現在已經成了國家級議題，不再是林鄭月娥自己能作主的」。

許多人認為習近平會對香港下手更重，但是，這對北京來說也是高風險的賭注。目前至少六成的外國直接投資經由香港進入中國，香港也依舊是人民幣的主要離岸市場。香港大學政治學副教授張贊賢說，「任何資本外逃、大企業出走或者對香港的國際金融中心地位不穩有所疑慮，都會令中國擔心。」不過，長期批判林鄭的香港獨立投資評論人韋伯（David Webb）認為，北京雖然看重香港是外資進入中國入口的角色，但是若在經濟與政治之間選擇，始終是後者優先，「中國領導當局重視維持國家統一、主權和黨的控制權，遠高於對香港受國際認可的獨立關稅區、司法區地位」。

美國加州克萊蒙特—麥肯納學院政府學教授、著名中國政治觀察期刊「中國領導人觀察」主編裴敏欣（Minxin Pei）也呼應這種看法，指中國的政治考量永遠高於經濟，因此，若會帶來經濟損失，北京也得接受。

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