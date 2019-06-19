反送中》香港何時能自由？ 劉仲敬：待「中國社會解體」

2019-06-19 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕由於擔心人權進一步遭壓縮，香港最近連續兩週百萬人上街示威遊行反對當局修訂《逃犯條例》，引發國際社會關注。對於香港情勢，中國旅美知名作家劉仲敬認為，香港要獲得自由，中共垮台是重點，而共產黨垮台的關鍵就在於「中國社會整個解體」。

根據大林慈濟醫院醫師陳易宏今日發布12日與劉仲敬的訪談，劉仲敬表示，與台灣的局面完全不同，「香港不可能在廣東獨立以前獲得安全」。劉仲敬表示，「香港跟諸夏（劉仲敬認為中國應分裂成多個國家，統稱『諸夏』）有非常密切的聯繫，而台灣則是以切斷（與『諸夏』的）聯繫、保持距離爲宜的。」

劉仲敬表示：「香港要獲得自由，必須在中國社會整個解體以後才行，因爲不到中國社會整個解體，共産黨是不會垮台的。而中國社會整個解體其實是一件非常容易的事情。」

而現在中國社會解體之所以沒有發生，劉仲敬以「警察給綁匪和人質送麵包」說明時指出，過去幾十年整個西方世界一直在給綁匪送麵包，而綁匪當然寧可讓人質保持半死，好繼續收取麵包。劉仲敬表示：「儘管中國共産黨始終聲稱資本主義要顛覆它，實際上恰好相反，是資本主義極力養活了它。」

劉仲敬指出，「現在進入了一個道義上的節點。西方（特別是美國）費盡心力培養出來的這個資産階級堅决選擇了納粹的道路，要把習近平捧成中國人民的偉大領袖」，而這在前中共國家領導人趙紫陽和江澤民時代是沒有的。

劉仲敬進一步說明，在趙紫陽的時代，「學生和市民階級普遍懷有民主小清新那種觀念」，而在江澤民時代，中國的知識分子則是「極其憎惡江澤民」。不過，現在的中國知識分子以及在改革開放30年內成長起來的新資産階級，「則是狂熱地支持習近平，希望讓他做一個漢武大帝。」

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