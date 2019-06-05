以妙天為例談宗教與情治 旅美歷史學者：僧人當間諜很常見

2019-06-05 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕近來，由於支持高雄市長韓國瑜，「國會政黨聯盟」主席妙天禪師又再度引起社會關注。當台灣醫師陳易宏以妙天做為例子，向中國知名旅美歷史學者劉仲敬討論，歷史上情治與宗教之間的關係時，劉仲敬表示，「僧人充當間諜是極其常見的，跟充當外交官一樣常見」。

根據陳易宏昨（4）日整理的訪談資料。在5月30日的這場訪談中，陳易宏表示，自己觀察到台灣一些宗教，尤其是禪宗團體、跟佛教相關的團體，和軍方關係密切。陳易宏並指「一個是妙天的團體」，其實是「軍方背景的、甚至是情治背景的人物」。

對於陳易宏提問，歷史上是否有「國家的情治單位利用宗教來幫它收集資訊或者統戰基層民衆」的類似結構？劉仲敬先表示，「僧人充當間諜是極其常見的，跟充當外交官一樣常見，因爲他們本身就是有治外法權的人，他們可以在不同的區域穿梭，去一般人去不了的地方。」接著，劉仲敬表示，現代意義上的情報機構在19世紀以前並不存在，並指出「把整個宗教線統戰起來」是「典型的列寧主義式的操作」。

劉仲敬表示，「由中華民國帶來的這批跟著國民黨來的僧人嵌進了攔腰砍斷的日本時期的那些寺廟組織的頭上，然後把這些組織變成他們的分利集團和派系安排子弟人選的附庸機構，可能會比較像是婦聯之類的半官方機構的狀態。」劉仲敬表示，在原來的黨國垮臺以後，本來就是政府的情報機構的這些人，依賴的仍然是過去在黨國時代形成的關係網，他們的組織能力仍然比其他民間資本家或其他人來的强。

另外，陳易宏表示，自己觀察到台灣有「一個有個人魅力的教主，他網羅了一些他之前在軍中的同好，借由這樣的一個組織凝結核去進行非常大的、以宗教爲名的準政治動員」的現象。對陳易宏所觀察到的「現象」，劉仲敬則是認為，「他們能不能活得下去，大概是不取决於他們本人的，而是取决於他們所存在的那個社會自身的組織度的强弱」。

劉仲敬進一步說明，「如果組織度很强的話，那麽他們就像是人體剪下的指甲和頭髮一樣，保持生命力的時間是很短的；如果反過來，本來社會就很散沙，那麽他們的相對組織能力仍然是最强的，因此仍然能以寡頭的姿態出現。」

根據「維基百科」，原名黃明亮的妙天，畢業於國防管理學院（現名為國防大學）高級班，之後在國防部任職，40歲退役。作家管仁健曾撰文指出，妙天是情報局情報人員訓練班第6期的學員，軍情局少校退役。而妙天之所以發跡，靠的是退役軍情幹部組成的忠義同志會。

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