社會學碩士論文研究「屁」 評審評價「優秀」！

2019-06-17 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期1本碩士論文《關於屁的社會學研究》在網上瘋傳，撰文者是華中師範大學社會學在職碩士生高建偉，他從「屁的生理現象」延伸到「社會忌諱現象」，透過精闢分析與答辯讓指導教授李亞雄讚譽有加，甚至被評審冠上「優秀」的殊榮。

據《澎湃新聞》報導，高建偉於2007年完成《關於屁的社會學研究》碩士論文，透過分析與答辯，此論文被評為「優秀」，並曾在4年前造成熱議。高建偉當時在媒體訪問表示，「生活中有很多方面值得去挖掘，沒必要重複意義不大的選題，實際看上去另類或小眾的選題才是真正值得思考的題目。」

對此，華中科技大學社會學院教授鄭作彧認為，論文能否寫好，關鍵在於「態度是否端正」，並強調，如果學術態度端正，「題目再怎麼光怪陸離，也可以講成經典」。

高建偉對論文動機表示，自己曾偶然在網上看見2篇關於「屁的故事」，故事中的主角都因為1個屁而「改變人生」，此故事引發高建偉對「屁」的思考。

高建偉認為，屁不僅是生理現象，更是社會現象，他透過大量歷史資料研究，發現東、西方文化中，屁都是作為「社會忌諱」存在於日常生活中，包括教育、禮俗、習慣、道德甚至法律上。

高建偉強調，「放屁的行為」具有部分社會意義，反映了社會上下階層的對立事實。

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