同事「放屁」逼他走人？ 澳洲男子再告前東家

2019-03-28 00:03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕「澳洲建築工程」公司56歲前雇員辛格斯特（David Hingst）前年指控前東家，自稱任職期間曾遭遇「抬臀撇風」式職場霸凌，以「精神傷害」為由，求償180萬澳幣（約台幣3934萬元）。不滿受理一審的澳洲維多利亞高等法院去年4月駁回此案，辛格斯特25日為此提出上訴，二審判決預計29日宣告。

辛格斯特點名前同事修特（Greg Short）使出這項「為了擺脫他的陰謀」，先前歷歷在目地陳述：「我面牆坐著，他進了沒窗戶的小房間」，「酷愛來到我身旁的印表機」「在我身後放個屁就走掉」，「一天做個五、六回」；遑論批評他的工作表現，出動語言暴力，甚至去電罵他「白痴」。

辛格斯特強調，由於修特不斷祭出逼他走人的終極手段，搞得他「極度緊張」；一審法官又對他有偏見，不認為放屁與霸凌有絕對關聯性，面臨不公審判讓他只得選擇上訴。但修特去年已當庭否認上述惡行，「可能一天做個一、兩次，或許」，但絕對非出於「令人難過或尷尬的意圖」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/