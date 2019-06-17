中東風雲再起！ 伊朗宣布濃縮鈾將破300公斤

2019-06-17 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕中東緊張局勢持續升級，伊朗原子能組織（AEOI）發言人卡馬萬迪（Behrouz Kamalvandi）表示，該國將在未來10天內打破伊核協議所規定的濃縮鈾庫存限制。

綜合外媒報導，卡馬萬迪週一（17日）在伊朗國家電視台轉播的新聞記者會做出上述發言，他當時正在伊朗阿拉克（Arak）的重水反應爐現場接受當地記者採訪。

卡馬萬迪說，「今天已開始倒數計時，這意味到了6月27日，濃縮鈾的庫存量將超過300公斤」。他還表示，6月27日以後，伊朗將會加速生產濃縮鈾。

卡馬萬迪指出，德黑蘭將「根據該國的需求」，增加濃縮鈾的濃度。他說，濃度增幅可能從伊核協議限制的濃度3.67%，增加到任何等級。

卡馬萬迪說，該國所需的濃縮鈾濃度高達20%，包括需要為南部的核電廠提供5%的濃縮鈾、為德黑蘭研究用反應爐提供20%的濃縮鈾。

濃縮鈾根據鈾235含量的不同，可以分為高濃縮鈾（HEU）（20%以上），低濃縮鈾（LEU）（2%-20%）和微濃縮鈾（SEU）（0.9%-2%）。

當鈾235含量超過90%則被稱為武器級濃縮鈾，可直接用於製造原子彈。外媒稱，伊朗所言的濃度20%，距離武器級濃度只有一步之遙。

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