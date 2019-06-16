反送中》街頭張貼示威衝突影像 港生盼同溫層外關注

2019-06-16 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府計畫修訂「逃犯條例」修訂案（「送中條例」），各界抗議聲浪湧入，12日的示威行動更爆發嚴重警民衝突；香港有名大學生在12日的抗議活動後，於香港各處張貼警民衝突的畫面，期盼使漠不關心的市民關注此事。

據港媒《香港01》報導，12日當天警方使用布袋彈、催淚瓦斯和橡膠子彈等驅散民眾，受傷人數達79人；香港大學生Alan（化名）受訪時表示，他們計畫在香港各處張貼警民衝突畫面，吸引更多人注意。他們多是具有藝術和文化背景的大學生，由於人手不足，目前僅在香港鰂魚涌、北角、金鐘及中環的電車路旁、法院對面、樓梯和暗巷等地張貼影像，未來希望使圖像散佈在更多地方。

張貼的影像大多訴諸警方動武的畫面，如2名警察對示威者揮拳、全副武裝的警方向手無寸鐵、僅開傘阻擋的示威者施放胡椒噴霧、揮動警棍。Alan表示，由此可以明顯看出警民武裝力量懸殊。

有報導指出，反送中的抗議者多為香港年輕世代，Alan表示，身為同溫層的他們或許透過telegram，或甚至在現場目睹12日警方施暴的過程，但香港主流媒體對此事隻字未提，彷彿什麼也沒發生；法國藝術家JR擅長用大型街頭塗鴉表達訴求，他深受啟發，因此決定選擇「反客為主」，跳脫螢幕，以公共空間結合視覺作為另類媒介，「告知大眾成為我們的責任」。

雖然在街頭張貼影像算是塗鴉，可能因此觸法，但Alan表示，比起在前線出力的人，他們的作為微不足道，承受的風險也較小，並不擔心；而更令他心痛的，是他在示威撤退時，在不同地方目睹許多人不聞不問地路過，那時感覺十分無力，覺得如果再陷落下去，香港只會消亡得更快，因此希望透過張貼實際影像的方式，喚醒同溫層外冷漠的港民。

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