習近平不容忍官員失敗！傳北京對林鄭能力「極度懷疑」

2019-06-16 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕眼見香港人民抗議聲浪越演越烈，特首林鄭月娥在昨（15日）宣布，無限期暫緩爭議性的《逃犯條例》修法工作，重新展開諮詢，有外媒爆料，北京當局十分不滿林鄭月娥在這件事的處理，對其能力「嚴重懷疑」，恐不久後就得下台。

《逃犯條例》急踩煞車

據《路透》報導，港府修訂《逃犯條例》演變成一場對習近平的政治危機，令中國政府急踩煞車，負責香港事務的中共中央政治局常委韓正親自南下指揮，林鄭月娥在深圳會晤韓正後，在昨宣布暫緩修法，不過林鄭月娥拒絕回應，是否有與韓正會面過，僅稱已將決定通知中央。

有不具名外交官向《路透》表示，現在林鄭月娥政治生命岌岌可危，「她可能需要一艘救生艇，因為其已登上了鐵達尼號」，報導指出，獲北京支持的修訂工作戛然而止，這在一週前，幾乎無法想像，但隨著示威的暴力程度及局勢升級，迫使當局出手喊停。

反送中事件讓北京懷疑林鄭月娥的能力

有消息人士透露，由於反送中事件處理失當，讓北京當局對於林鄭月娥的能力感到「極度懷疑」（severe doubts），不過中國國務院及香港中聯辦拒絕回應。

倫敦大學亞非學院政治學教授曾銳生（Steve Tsang）表示，在美中貿易戰當下，香港出現狀況，讓可能在G20與美國總統川普會面的習近平十分難堪，他強調：「習近平不是一個會容忍官員失敗的領導人。」

曾銳生認為，林鄭月娥應該無法長期治理香港，「我認為林鄭月娥在香港的日子已屈指可數......儘管北京不會立刻換人，但可能以其他理由讓她提前卸任」，首任香港特首董建華與上一任特首梁振英都因為爭議事件而被迫辭職或放棄連任。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法