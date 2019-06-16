稱林鄭已向北京請辭 郭文貴：中共30萬大軍待命中

2019-06-16 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥15日宣布暫緩修訂《逃犯條例》，不過中國反共富豪郭文貴14日在直播時就先聲稱，林鄭早已先向中共提出請辭以及撤銷《逃犯條例》，只是中共並未做出回應。郭文貴也強調，林鄭月娥上台後大量安插了傾中派人馬，只有整個林鄭團隊被撤換，並實施真正的全民普選，香港才能重生。此外，他在直播中也提及，中共在深圳、珠海已準備了30萬大軍，之後將介入維穩。

香港政府欲強推《逃犯條例》修訂草案，引發百萬港人上街遊行「反送中」，林鄭月娥昨（15）日宣布「暫緩」修訂「逃犯條例」，反共富豪郭文貴於14日的直播時則先指出，林鄭月娥已先向中共正式申請辭職以及撤銷逃犯條例，但中共並未回應。郭文貴在15日的直播中更稱，中共開出支票，承諾將以國家的力量保證林鄭的安全，未來更將給林鄭人大副委員長的職務。

郭文貴於14日的直播也指出，林鄭月娥上台後，大量插入傾中派人馬，像是讓香港警務處處長盧偉聰延遲一年退休，由李家超擔任保安局局長、鄭若驊擔任律政司司長等。郭文貴稱，「短短的兩三年時間，林鄭月娥就把出賣香港的框架都搭建好了」，並指如果林鄭月娥和她的官員都必須被換掉，全面普選，香港才能重生，否則香港沒有未來，下一任親中特首說不定還會更恐怖。

郭文貴也透露，中國高鐵已經載許多軍用物資進入香港，且是超過駐港解放軍需求量數倍，並爆料稱在珠海已準備大量水船，在深圳有上萬輛一模一樣的香港警車，以及幾十萬套香港警服、防爆工具等大量維穩武器，整個深圳、珠海準備了30萬大軍，之後將「毫不猶豫的對你們動武，會使用最先進武器對付老百姓。」

郭文貴為此呼籲，港人應堅持幾點共識，包含香港特首必須港人普選；中共必須承認香港基本法並且兌現，還有接受外國的監督；以及香港金融獨立，絕對不受中共控制，這樣香港才能重生。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法