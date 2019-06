2019-06-14 13:14

〔即時新聞/綜合報導〕有夠色!美國有線電視新聞網(CNN)老闆佐克(Jeff Zucker),在一場頒獎典禮上對自家女主播開黃腔,讓在場人士議論紛紛。

據《福斯新聞》報導,由紐約州雪城大學主辦Mirror Awards,找來《CNN》晨間節目「New Day」的女主播卡默蘿塔(Alisyn Camerota)來當主持人。

Mirror Awards為了表彰佐克在新聞業的卓越表現,特地頒發獎項給他,孰料佐克上台致詞時竟對卡默蘿塔大開黃腔,直說「我原本準備講我喜歡每天早上都和妳一起醒來,但我現在想說我喜歡每天早上都被妳弄醒(I was gonna say that I love waking up WITH YOU every morning, but I want to say that I love waking up TO YOU every morning)。」

典禮台下的人們聞言莫不竊竊私語,卡默蘿塔事後則為自己的老闆緩頰,直說這是很老的笑話,早期節目主持人非常愛講,她每週也會在路上聽到幾次,她並不認為這是性騷擾。

