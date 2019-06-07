韓國色狼太恐怖 近半數南韓夜歸女子怕碰到陌生人

2019-06-07 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕韓國近來一起社會案件引起大眾矚目，首爾新林洞年輕女子走出公寓電梯打開家門時，後頭竟有色狼衝來想跟進去，幸好大門及時關閉，但男子仍不死心用手機手電筒照著密碼鎖，想看看她用手指按了哪幾個鍵。全案影片流出後讓韓國女性不寒而慄，一項統計數字更發現，有46％的南韓夜歸婦女擔心碰到陌生人。

據《韓國時報》報導，韓國健康與社會事務研究所曾對3873名成年人進行調查，發現有87.4％的男性晚上回家遇到陌生人時從未感到恐懼，女性則為54％，亦即46％的女性對夜晚路上的陌生人相當害怕。

其中2.98％的女性表示她們每天都會擔心，4.34％一週有一次或兩次會感到害怕，12.34％則是每月一次或兩次，26.41％為一年一次或兩次。

單身居住在首爾的49歲金姓OL透露，有天她晚上回家在公寓電梯遇到一個有點喝醉的男子，對方按了比她住家高的樓層按鈕，但OL下電梯後仍擔心得一直轉頭看後面，因為她害怕男人會尾隨著自己。金女說，其實過去她都沒有這種恐懼，但最近看到新林洞的影片後真的被嚇到了。

34歲的盧姓OL獨自一人住在京畿道，回家時總會在公寓電梯按下多個不同樓層的按鈕，以便真的有人跟蹤時可以隱藏自己真實居住的樓層。

在新林洞影片在YouTuber瘋傳後，嫌犯自首並被聲押。首爾為了處理獨居女性日益增長的安全問題，將為單身女子比例較高的陽川區和冠岳區居民提供4種安全裝置。

這些裝置包括「攝像頭大門對講機」，使住戶能夠看到外面按門鈴的人是誰，以及「警報傳感器」，也就是窗戶或門遭強行打開時就會發出響亮的警報，再來便是「輔助門鎖」，讓大門不會輕易被撬開，最後則是向警方發送緊急訊息的無線設備。

首爾新林洞色狼尾隨女子影片請見：

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