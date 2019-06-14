日本民間發聯署外相支持「反送中」 全國逾50議員支持

2019-06-14 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動引起國際關注，昨（14）日日本就有民間組織發起聯署，要求外相河野太郎向香港政府表明日本「反送中」，及反對「向非暴力示威遊行使用暴力」的立場。

綜合外媒報導，該起聯署由日本「Youth Democracy Promotion Agency」（YDPA）代表理事仁木崇嗣於昨日下午於網站「Change.org」發起。聯署內文指出，日本人在這次香港「反送中」運動中能夠幫助的不多，但可以透過外相向香港政府表示日本作為民主國家的立場。

聯署中提到，《逃犯條例》若修訂通過，北京當局將可在香港逮捕「對中國不利的人」，且對他們使用不透明的審判，這影響不僅限於香港人，還包括日本人在內的其他外國人；香港政府漠視逾百萬人上街抗議，執意修法，美國與歐盟對此已提出抗議，英國和加拿大也表明擔憂修法通過，人民前往香港的安危，若日本對《逃犯條例》的立場保持沉默，等同「默認言論自由終結」。

對此河野太郎尚未做出直接回覆，但他的推特（Twitter）昨日上午寫道，「作為香港的友人，對最近形勢感到擔心。特別是看到許多傷者，十分心痛。期待透過和平對話，早日收拾事態，維持香港自由與民主」。

而截至發稿前，共有1163位民眾參與聯署，人數持續增加中。而來自東京、大阪、京都、北海道、千葉縣、琦玉縣、靜岡縣、福岡縣、秋田縣、兵庫縣、岐阜縣、長崎縣、神奈川縣、愛知縣、愛媛縣、新瀉縣、和歌山縣及福島縣等逾50名各級議會議員均留名表達支持。

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