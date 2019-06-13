批林鄭月娥自大 香港媽媽們連署：人民不需特首當母親

2019-06-13 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾為抗議當局強推《逃犯條例》修正法案走上街頭，香港特首林鄭月娥昨日在接受電視台訪問時，則稱自己沒有出賣香港，並用母子關係比喻，自己「不能縱容孩子任性」。不過針對林鄭的說法，有女性香港學者及律師共同連署發聲，痛批林鄭月娥自大，強調「香港的孩子不用你作他們的母親。他們要你當一個負責任的政府領導人」，要求林鄭放下政治公關技倆，立即擱置或撤回條例。

香港政府欲強推《逃犯條例》修正法案，引發百萬群眾上街抗議，昨日警方強勢清場時卻造成流血衝突。林鄭月娥昨日在接受電視台訪問時，卻強調自己沒有出賣香港，並用母子關係比喻，聲稱「如果我的兒子都這樣，我每次都只是遷就他，短時間內母子關係好好。但當小朋友成長，因為我縱容他這些任性行為，他會後悔，為何當時媽媽不提醒我？」

針對林鄭的「母親論」，包括香港中文大學社會學系敎授蔡玉萍、大律師黃瑞紅、大律師潘淑瑛等各界女性菁英出面連署，痛批林鄭月娥自大，強調「人民不是特首你的孩子、人民不需要你的施捨」，並指「他們要你當一個負責任的政府領導人，積極回應巿民大眾反對《逃犯條例》修訂的訴求，立即擱置或撤回條例」、「現在我們以香港市民的身份，以人人平等的尊嚴，請你把政治公關技倆放下，以行動證明你真心關愛我們的年輕人」。

連署內容全文：

〈一群香港媽媽對特首「母親論」的回應〉

特首林鄭月娥今天在專訪中以一個關愛孩子的母親自比，並認為她在百萬人遊行反對「逃犯條例」的修訂，數以萬計的年輕人走在抗爭最前缐下，堅持修例，是不想縱容「任性」的孩子。

我們是一群香港的母親，但我們絕不會以催淚彈、具殺傷力的橡膠子彈及布袋彈攻擊我們的孩子。我們也不會看到年輕人在警棍下血流披面仍無動於衷。

何況人民不是特首你的孩子；人民不需要你的施捨，只要你作為一區之首，作為一個公僕，用心聆聽各方聲音，並作出適當、適時的回應。

要多自大的人，才會覺得103 萬人的訴求是「任性」的？

要多自大的人，才會覺得三千名法律界人士的擔憂是「任性」的？

特首也是二子之母，如果你以愛自己孩子的心，以同理心想一想，現在走在抗爭最前缐的年輕人，他們的父母有何感受。

特首，香港的孩子不用你作他們的母親。他們要你當一個負責任的政府領導人，積極回應巿民大眾反對「逃犯條例」修訂的訴求，立即擱置或撤回條例。

我們這群母親，正在為孩子的美好將來而努力，希望孩子在自己的家園生活，有免於恐懼的自由。現在我們以香港市民的身份，以人人平等的尊嚴，請你把政治公關技倆放下，以行動證明你真心關愛我們的年輕人。

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