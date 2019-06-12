反送中》港警暴力驅離濺血 已有22人受傷送醫

2019-06-12 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗議今日爆發嚴重警民衝突，警方對抗議民眾施放橡膠彈、布袋彈，目前已經有22名傷者送醫。

根據港媒報導，香港醫管局表示，今日的反送中抗議，已經有至少22人受傷送院，其中2人傷勢較重。香港消防處資料證實，現場至少10名人員受傷。香港政府新聞處也表示，至少有9人受傷送院治療，其中7人送往瑪麗醫院、另外2人則送往律敦治醫院。

香港電台證實，其中1名傷者為該電台負責運送攝影器材的司機，目前被送往瑪麗醫院治療。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法