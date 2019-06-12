反送中》港「巧合」發生多起「和平車禍」癱瘓幹道 警崩潰

2019-06-12 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕為了香港立法會今（12）日複審《逃犯條例》修訂，香港民眾從昨晚開始即徹夜留守立法會外，力阻開會，更有不少民眾蓄意在主要幹道「熄火」、或「輕微擦撞」，心平氣和地下車討論處理事宜。對此，香港警方強烈譴責這種行為，並呼籲民眾避開受影響地區。

今日在社群網站流傳多張香港發生車禍或是汽車熄火的照片，事故地點「巧合」地都發生在香港金鐘一帶主要幹道上，導致交通癱瘓；據網友透露，車禍場面異常和平，車主們下車後都心平氣和地討論車禍後續事宜。更有香港網友故作嚴肅地表示「屈指一算，12/6（6月12日），大凶日，機械易失常...立會門外可能有大量壞車...各位避之則吉」。

根據《立場新聞》報導，香港警方指出，發現在金鐘道統一中心外及紅棉道近夏慤道力寶中心外，先後有汽車刻意堵塞道路，警方「強烈譴責此等不負責任行為」，並呼籲駕駛人士應避免駕車到受影響地區。

《立場新聞》記者親自前往觀察，發現多輛汽車在現場將引擎熄火，3輛汽車在金鐘道輕微碰撞。至少有7名交通警察在場維持秩序，不過現場行車速度仍十分緩慢；而在灣仔會議中心外，也出現巴士和小客車相撞的「車禍」。

相關新聞被轉至PTT後，台灣網友紛紛表示「這招厲害 不知誰想到的」、「有創意阿」、「聞到大事件的味道了」、「到立法會外面就不小心拋錨了」、「這幾天香港天氣不好 天雨路滑」、「這招比台灣強」、「香港人示威遊行走出自己風格 好像以前的香港電影」。

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