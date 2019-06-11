貿易戰延燒！蘋果傳將iPhone移出中國生產 鴻海已有備案配合

2019-06-11 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰開打，蘋果公司（Apple）為了因應，傳已經擬好備案，假如貿易戰失控，蘋果公司將把iPhone生產線全數撤出中國，鴻海方面也表示會隨時做好準備，配合調整。

根據《彭博社》報導，中國是蘋果業務的重要版圖，也是大多數iPhone和iPad最大的生產地。然而日前美國總統川普已經威脅，要對中國價值3000億美元（約新台幣9.4兆）的貨品加徵關稅，屆時，蘋果最賺錢的商品很有可能受到重大衝擊。

鴻海今天下午召開首次自辦法人說明會，鴻海新任董事候選人劉揚偉指出，鴻海在全球16個國家都有生產據點，除了中國以外，其他國家約有25%以上的生產能力。目前蘋果並沒有指示要轉移生產線，但未來如果有必要，鴻海有能力因應，也隨時準備好調整。

目前並不確定印度未來是否會成為蘋果的主要生產基地，但富士康現在正在印度為iPhone Xr系列產品進行測試，並計畫在清奈（Chennai）郊區一間工廠量產，舊iPhone系列也會在班加羅爾（Bengaluru）的工廠組裝。

富士康為了取得超過45億美元（約新台幣141億元）的政府補助金，已經通過在威斯康辛州（Wisconsin）建設工廠的計畫。這間工廠將招募1萬3000個工人，但這個項目因低薪、無預警解雇等問題招受批評。

今天劉揚偉表示，這間工廠的建設計畫將繼續進行，2020年底前會再招募2000名美國工人，並開始為美國市場生產商品。

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