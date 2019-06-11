不只鴻海 郭台銘：我當總統要讓台灣企業全面加薪

2019-06-11 18:28

〔記者張菁雅／台中報導〕鴻海宣布幫員工加薪7％，鴻海董事長郭台銘今日表示，他看了新聞才知道。他也說，台灣不是只有1家、2家公司加薪，應該全面加薪，他如果當選總統，會盡快推動台灣工業轉型升級，把台灣帶到「水漲船高」，讓企業賺錢，員工自然能加薪。

鴻海員工加薪7％，他今天看了新聞才曉得，因為鴻海走在前面，走得比較早，科技比較領先，有足夠的利潤給大家加薪，而台中的工具機產業很辛苦，今年業績較去年同期減少3、4成，政府應該關懷他們，應該讓企業先賺錢，員工自然能加薪。

郭台銘指出，他會把台灣帶到「水漲船高、富國利民」，如果工業不強，「水漲不起來，船沒辦法高」，任何人都沒辦法分享到利潤，今天不是只有1家、2家公司加薪，應該全面加薪，他若當選總統，會盡快推動台灣工業轉型升級，他懂工業，請民眾「相信郭董」。

郭台銘也說，他關心全台灣工業問題，會提出政策牛肉，並帶業者到全世界搶訂單，日本首相、美國總統到全世界訪問都帶幾百家企業同行，這也是他未來要做到的。

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