習近平看了港人示威影片…傳解放軍「待命」

2019-06-11 16:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕海外華文媒體《博訊網》11日引述消息人士獨家報導，由香港民陣發起的反逃犯條例百萬人大遊行，民怨沖天已驚動中南海，甫結束俄羅斯訪問行程的中國國家主席，緊急聽取了中南海核心智囊和御用團隊的綜合評估，首度發聲「香港局勢有失控的危險」。據中南海知情人士透露，解放軍南部戰區和駐港部隊已經嚴陣以待，全面因應香港可能出現的各種狀況。

中南海知情人士並告訴《博訊網》，如果香港遊行示威活動繼續蔓延，也就是被視為「惡化」的情況發生，習近平或許將緊急召開中共中央常委會會議。「中共7常委將全部出席，包括國家副主席王岐山在內，黨政軍最高層也都將列席會議。」

報導中說，習近平與其核心幕僚們觀看了香港示威的「盛大場面」片段，習神情凝重，對香港局勢深表憂慮，並且首度發聲「香港局勢有失控的危險。」

中南海知情人士向《博訊網》獨家披露：「南部戰區和駐港部隊已經嚴陣以待，全面應對香港可能出現的各種狀況」；「黨指揮隨時待命」，一直是中南海對付國內外重大突發事件的最高指令。

此外，博聞社亞太分社駐港記者從多個獨立消息源也獨家獲悉，香港特區政府、中聯辦和駐港部隊一直保持與中南海「熱線」聯繫，及時通報香港現狀，並接受各種「指導」。

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