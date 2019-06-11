接掌加州國民兵第40步兵師 她將成為美陸軍首位女師長

2019-06-11 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍8日宣布，現任美國北方聯合特遣隊（JTF North）的指揮官准將葉格（Laura Yeager），本月底將接掌加州國民兵第40步兵師，成為美國陸軍有史以來第一位女性步兵師長。

綜合媒體報導，葉格1986年5月以預備軍官訓練團（ROTC）預官身分加入美國陸軍，1986年成為陸軍少尉，並於1989年成為UH-60「黑鷹」直升機飛行員，主要擔負醫療後送任務。葉格1994年懷孕生產後決定退出現役，不過隔年加入加州陸軍國民兵，繼續其軍事生涯，2011年更派駐伊拉克，擔任加州國民兵第40作戰航空旅副旅長，並於2012年升任旅長。近年則先後擔任加州國民兵參謀長和聯合參謀部主任，2017年接掌北方聯合特遣隊。

據悉，目前美軍全軍中，共有63名女性肩掛將星，葉格是加州國民兵有史以來的第4名女性將領，更成為美國陸軍歷來第一位女性步兵師師長。加州國民兵則表示，葉格成為首位領導步兵師的女性，是美國陸軍性別平等的「重要里程碑」。

葉格在2016年的晉升儀式中曾表示，「作為父親和軍官，家父為我樹立很好的榜樣，他的督促也使我受益良多。」她也提到，雖然女性在美國陸軍中僅占少數，但她在任務中獲得絕大部分男性同袍的支持、尊重與指教，「作為女性，我發現陸軍提供了任何職業都無法比擬的機會和福利」。

第40步兵師成立於1917年，曾參加第一次和第二次世界大戰、韓戰和其他戰爭，今年3月才從阿富汗返國。

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