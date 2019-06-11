紐約直升機撞高樓駕駛身亡 暫無恐攻跡象

2019-06-11 05:12

〔中央社〕一架直升機今天在紐約曼哈頓大廈頂樓墜毀，駕駛當場喪命。這起意外驚動曾歷經911事件的紐約客，紐約市長白思豪表示，暫無跡象顯示墜機意外與恐怖攻擊有關。

美國聯邦航空總署（FAA）指出，一架奧古斯塔（Agusta）A109E型直升機美東時間10日下午1時45分左右，在曼哈頓中城一棟51層樓高的大廈頂樓墜毀，相關人員正在調查失事原因。根據初步訊息，駕駛是機上唯一人員。

根據紐約市警察局（NYPD）推特文章，這架直升機在大樓屋頂「硬著陸」。紐約市消防局（FDNY）隨後證實，直升機駕駛已喪命。

失事意外在陰雨天氣中發生，位於曼哈頓第七大道787號的辦公大樓屋頂冒出濃煙，大樓緊急疏散人員。紐約市消防局派出逾100名人員到場，墜機約一小時後宣布現場火勢已撲滅。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，尚無跡象顯示墜機意外與恐怖攻擊有關，紐約市沒有受到威脅。他說，除直升機駕駛身亡外，大樓內部與所在街道上無人傷亡。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）說，這架直升機墜毀前似乎在緊急迫降，沒有恐怖攻擊跡象。

古莫提到，意外傳出時不少紐約民眾受到驚嚇，「如果你是紐約客，肯定有一定程度的911事件創傷後壓力心理障礙症」。

這起意外也驚動了美國總統川普。

川普在墜機發生約一小時後在推特發文：「我已聽取紐約市直升機墜毀事件簡報。我們偉大的警消人員正在現場，表現棒極了，感謝你們24小時全年無休的付出。如果你有任何需求，川普政府隨時準備滿足。」

這架直升機是在安盛公正中心（AXA Equitable Center）頂樓墜毀。這棟辦公大樓高752英尺（約229.2公尺），1985年落成，位於曼哈頓第七大道、介於51街和52街之間，現代藝術博物館（MoMA）與川普大廈（Trump Tower）就在附近。

值得注意的是，安盛公正中心頂樓沒有直升機停機坪。由於墜機地點接近維安嚴密的川普大廈，加上42年前曼哈頓曾發生直升機在高樓頂樓墜毀事件，紐約市已不允許直升機在曼哈頓高樓頂樓降落。

意外發生後，紐約警方封鎖曼哈頓中城42街到57街、第六到第八大道範圍，要求行人和車輛改道。封鎖區域包括時報廣場與百老匯等紐約觀光勝地。（編輯：張佑之）

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