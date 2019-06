共軍恐嚇「不惜一切維護統一」學者：讓台灣更團結

2019-06-11 00:29

〔即時新聞/綜合報導〕中國國防部長魏鳳和日前在新加坡「香格里拉對話」中表示,直指若有人試圖把台灣從中國分裂出去,中國軍隊將不惜一切代價,維護統一。但學者分析,這番談話促使台灣加強戰備、更加團結,使「中國侵台」更加困難,和平統一的可能性微乎其微。

專欄作家、智庫「21世紀研究計畫(Project for Study of the 21st Century)」創辦人艾普斯(Peter Apps)在《路透》發表評論,認為魏鳳和的言論主要在威脅台灣及替六四天安門事件辯護,但這不是明智的選擇。

艾普斯表示,這反而幫助「敵人」蔡英文政府的團結,有利於他們說服台灣人民正視日益強大的中國威脅。為對抗親中的韓國瑜,總統蔡英文也引述魏鳳和的說詞,再加上台灣今年大規模紀念六四30週年,蔡政府也再次強調,絕不會放棄民主。

艾普斯寫道,北京投注力氣和國民黨交好,國民黨原本「反共」,現在無疑是「親共」,而國民黨總統參選人韓國瑜是中國多年來推動「和平統一」的最佳機會,但近日也被迫重新承諾台灣自由民主價值,魏的言論及中國潛在的威脅性,成為台灣軍方的有力論點。

艾普斯指出,台灣想抗衡中國,一是找盟友,尤其是美國;二是確保自我防衛的能力。魏鳳和的演說讓台灣加強戰備,中國即便有武力犯台的想法,將因此更為困難,和平統一的可能性也幾乎消失殆盡。

