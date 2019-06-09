「蔡賴政見會應該影響不大」 黃國昌提出這5大問題...

2019-06-09 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文與前行政院長賴清德昨（9）日進行電視政見會，時代力量立委黃國昌收看完後，舉出「居住正義」、「權貴貪腐」、「司法改革」、「民生經濟」與「社會安全」等5大問題，並提到「這場政見會應該影響不大」、「希望能有機會聽到總統候選人，對上開問題的看法」。

黃國昌在臉書舉出的5大問題分別為「居住正義」、「權貴貪腐」、「司法改革」、「民生經濟」與「社會安全」，黃認為，賴、蔡在電視政見會上表現四平八穩，許多時間均在談論「守護台灣主權、捍衛民主自由、走進國際社會、持續壯大台灣」，這些都是重要事件，卻對5大議題甚少著墨。

黃國昌提到，賴清德對於空屋稅提出「推動超過三房的空屋稅」，對於司法改革則表達「強化淘汰不適任司法官，建立親近人民的司法」；蔡英文在談論幼保問題時指出「已推動完成護兒四法」，但2人針對5大問題「甚少琢磨」，在減稅與提高工資方面，甚至沒有「真正回答提問人的問題」。

黃國昌強調，以上提出的問題是「依個人記憶整理」，「整體而言，我想這場政見會應該影響不大」，目前等待雙方支持者在下週電話民調的結果出爐，但不管最後是推派哪位代表民進黨出選，「還是希望能有機會聽到總統候選人，對上開問題的看法」。

黃國昌臉書全文

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