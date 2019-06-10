工程界成立挺英後援會 強調地基才打穩師傅繼續做

2019-06-10 11:02

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選今天展開民調作業，由工程界號召成立挺蔡英文總統後援會成立大會也在台北舉行，除盛讚蔡英文「意志堅強、目標遠大」，並呼口號工程界挺小英，小英也挺工程界，還說「地基才打穩，師傅繼續做」。

包括土木技師公會，綜合營造業同業公會全國聯合會、水管工程工業同業公會、電器工程工業同業公會、鑿井工程工業同業公會等四十多位代表昨齊聚台北，由身兼中華民國土木技師公會全國聯合會理事長的民進黨立委施義芳號召成立工程會挺英後援會。

施義芳強調，民進黨執政三年來，逐步建立採購市場的新秩序，也創造工程產業的新契機，這是執政團對堅持改革的成果，應要延續下去。

工程界挺英聲明也強調，過去三年是工程界感受政府效能最高的時候，包括通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，透過獎勵容積等誘因，讓台灣屋齡超過三十年的危險老舊建築在所有權人同意的情況下加速重建，不僅保障人民的居住安全，更開創工程產業的新藍海。

工程界聲明還指出，他們是來自工程界的專業技師，在社會上負責造橋鋪路及蓋大樓等基礎建設，每一座堅固不搖的建築或橋樑，都是一張張規劃周延的藍圖及堅守崗位持續努力的工程人員，建造出來的成果，政府施政也是一樣道理，台灣需要一位意志堅定目標遠大的總統，帶領國家向前，不怕中國威脅，開創新境界。

工程界最後說，這三年在蔡總統打好地基下站穩腳步，支持蔡總統連任，未來民進黨會是大步向前展翅高飛的執政團隊。

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