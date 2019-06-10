自爆帳號遭中國封鎖 BBC記者直言超恐怖

2019-06-10 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕百萬香港民眾參與反送中遊行，引起全球媒體關注。不過，國外相關報導仍遭中國政府封鎖，據英國BBC記者麥笛文（Stephen McDonell）於推特PO出一張照片，表示如果在中國收看BBC World，螢幕呈現一片黑，不過早在日前他就自爆，帳號遭封鎖過程。

據麥笛文推特說明，中國政府會對香港反送中的相關報導過濾，由於BBC World大幅報導反送中新聞，因此電視螢幕當然直接變成一片黑。不過，其實早在反送中遊行前，麥笛文就自爆因為透過中國通訊軟體「微信」發送幾張香港在六四事件30週年時的燭光晚會照片，該帳號突然無法操作，並被告知他的帳號被懷疑傳播惡意謠言。

第二天，他在付完罰金後被給予重新登錄的機會，不過過程中，必須先被迫「承認傳播惡意謠言」，接著還必須接受進行臉部辨識並傳送聲音檔的要求，他在該篇報導中直言，整個過程令他毛骨悚然，並開始擔心他的臉部及語音數據會被用到哪些用途，他表示，「我現在已被中國納入可疑人士名單。」

Wechat and future of state surveillance unfolding in #China right now. Here’s what happened to me this week: https://t.co/TZfxmIOCJn — Stephen McDonell （@StephenMcDonell） 2019年6月8日

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