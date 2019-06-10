曾任大法官、自曝涉毒 英首相候選人：我很幸運沒被關

英國保守黨魁暨首相參選人、前大法官、現任環境部長麥可‧戈夫（Michael Andrew Gove）今（9）日受訪時承認曾多次施用古柯鹼。（路透）

2019-06-10 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國保守黨魁暨首相參選人、前大法官、現任環境部長麥可‧戈夫（Michael Andrew Gove）今（9）日接受媒體採訪時承認，20年前擔任記者時曾多次施用在英國被列為A級毒品的古柯鹼，並慶幸沒因此被捕入獄。

據《BBC》報導，英國保守黨魁暨首相參選人麥可‧戈夫（Michael Andrew Gove）今（9）日接受《天空新聞台》（Sky News）專訪時，自曝20年前在擔任記者時，曾多次施用英國列為A級毒品的古柯鹼。

被記者問及是否該為此入監，戈夫回答：「幸運的是我並沒有，但我確實認為那是嚴重的過失。」對此，戈夫的競爭對手賈偉德（Sajid Javid）向媒體表示：「那些施用A級毒品的人，必須了解他們對這個社會所造成的傷害。」

戈夫在鏡頭前向大眾道歉，表示：「我對這個錯誤只有深深的後悔和歉意。那是犯罪、那是個錯誤。」但戈夫否認自己有染上「毒癮」。

報導指出，戈夫於吸毒期間所寫的《時代》雜誌文章被重新發表，內容批評「中產階級的吸毒陋習」，他也因此被罵虛偽。戈夫否認這些指控，認為「讀者可以自己決定要怎麼想」，他表示：「人們不應該期待我把標準降低，而是我能反思這個失誤並改善未來。」

記者詢問戈夫，成為部長之前是否有公開過這段歷史，戈夫回答：「沒有人問過，根本沒有人提過這個問題。」至於為何能夠通過美國簽證豁免申請，戈夫解釋道：「針對這段過去，我從來沒有說過謊。我覺得可能是因為我既然能當官，就能去美國。」

據了解，他的另2位競爭對手國發局局長史都華（Rory Stewart）及被認為最有機會的約翰森（Boris Johnson）都亦涉入毒品爭議而引起話題。

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