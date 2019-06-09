獵殺「黑色長頸鹿」還上節目讚肉「很美味」 美女子挨轟

2019-06-09 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國女子塔莉（Tass Thompson Talley）2年前在南非獵殺1頭罕見的「黑色長頸鹿」，日前她受邀節目談「狩獵之旅」，無謂批評直言「我以殺死那頭長頸鹿感到驕傲」、「鹿肉很美味」，引發網友熱議。

綜合外媒體報導，38歲的塔莉2年前在南非參加一場狩獵活動，獵殺1頭罕見的「黑色長頸鹿」，並將圖片上傳至臉書，表示「我一生夢想的狩獵在今天實現了」，牠18歲多，體重4000磅（約1814公斤），「很幸運從牠身上得到2000磅（約907公斤）的肉」。貼文一出，立刻引起民眾撻伐，塔莉甚至收到一連串的死亡威脅。

時隔2年，塔莉再次為了替自己的行為辯護，她接受哥倫比亞廣播公司（CBS）邀訪，上節目表示，「我們是在做保育野生動物，管理野生獸群數量」，還說「我以打獵為榮，並以殺死那頭長頸鹿感到驕傲。」

塔莉表示，自己未曾感到後悔，甚至覺得此肉相當「美味」，並展示用當時那隻長頸鹿的屍體做了槍袋，提到「我還用牠製成好幾個靠枕，大家都很愛。」哥倫比亞廣播公司7日將此片段上傳推特，引發網友批評。

2015年1項研究估計，在非洲野外剩不到10萬隻長頸鹿，而在2018年調查顯示，過去10年來，有近4000隻長頸鹿被輸往美國。

國際人道協會首席執行官布洛克（Katie Brock）表示，「狩獵長頸鹿顯示狩獵者的傲慢以及無視野生動物的絕種危機」。

EXCLUSIVE: Hunter Tess Talley is speaking out for the first time since her photo of a giraffe she killed in South Africa in 2017 prompted worldwide outrage.



In a new CBSN Originals documentary, @adamyamaguchi followed her as she tracked a wildebeest on a wildlife ranch. pic.twitter.com/94Qc52KIAg — CBS This Morning （@CBSThisMorning） 2019年6月7日

塔莉表示，「很幸運從牠身上得到2000磅（約907公斤）的肉」。（圖取自Tass Thompson Talley臉書）

塔莉從未為自己的行為感到後悔，甚至覺得此肉相當「美味」。（圖取自Tass Thompson Talley臉書）

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