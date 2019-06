獵殺「黑色長頸鹿」還上節目讚肉「很美味」 美女子挨轟

2019-06-09 20:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國女子塔莉(Tass Thompson Talley)2年前在南非獵殺1頭罕見的「黑色長頸鹿」,日前她受邀節目談「狩獵之旅」,無謂批評直言「我以殺死那頭長頸鹿感到驕傲」、「鹿肉很美味」,引發網友熱議。

綜合外媒體報導,38歲的塔莉2年前在南非參加一場狩獵活動,獵殺1頭罕見的「黑色長頸鹿」,並將圖片上傳至臉書,表示「我一生夢想的狩獵在今天實現了」,牠18歲多,體重4000磅(約1814公斤),「很幸運從牠身上得到2000磅(約907公斤)的肉」。貼文一出,立刻引起民眾撻伐,塔莉甚至收到一連串的死亡威脅。

時隔2年,塔莉再次為了替自己的行為辯護,她接受哥倫比亞廣播公司(CBS)邀訪,上節目表示,「我們是在做保育野生動物,管理野生獸群數量」,還說「我以打獵為榮,並以殺死那頭長頸鹿感到驕傲。」

塔莉表示,自己未曾感到後悔,甚至覺得此肉相當「美味」,並展示用當時那隻長頸鹿的屍體做了槍袋,提到「我還用牠製成好幾個靠枕,大家都很愛。」哥倫比亞廣播公司7日將此片段上傳推特,引發網友批評。

2015年1項研究估計,在非洲野外剩不到10萬隻長頸鹿,而在2018年調查顯示,過去10年來,有近4000隻長頸鹿被輸往美國。

國際人道協會首席執行官布洛克(Katie Brock)表示,「狩獵長頸鹿顯示狩獵者的傲慢以及無視野生動物的絕種危機」。

EXCLUSIVE: Hunter Tess Talley is speaking out for the first time since her photo of a giraffe she killed in South Africa in 2017 prompted worldwide outrage.



In a new CBSN Originals documentary, @adamyamaguchi followed her as she tracked a wildebeest on a wildlife ranch. pic.twitter.com/94Qc52KIAg