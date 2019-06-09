身上有人工關節引起海關警報 她被迫脫褲露私處檢查

美國女子在土爾沙國際機場（Tulsa International Airport）過海關時，因為身體裡的人工髖關節引起警報，竟被要求脫褲露出私處檢查。土爾沙國際機場示意圖。（圖擷自Tulsa International Airport臉書）

2019-06-09 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國拉斯維加斯女子蒙格爾特（Rhonda Mengert），於母親節期間在奧克拉荷馬州土爾沙國際機場（Tulsa International Airport）準備飛回內華達州，孰料因為她有人工髖關節，因此過金屬探測門時警報響起，結果海關人員竟要求她脫褲露出私處，還要剝下衛生棉進行檢查。

據《美聯社》報導，蒙格爾特表示，她當時同意美國運輸安全管理局（TSA）的人員搜身檢察，結果對方發現她有使用「女性衛生用品（指衛生棉、衛生棉條等經期用品）」，接著她便被帶到一個小房間內。

蒙格爾特回憶，海關人員告訴她必須要把褲子和內褲褪到膝蓋上，然後把「女性衛生用品」拿下來以便檢查。蒙格爾特說，這一切真的是太可怕了，根本是在羞辱她。

蒙格爾特目前已將TSA告上法院，TSA對此表示，由於全案正在訴訟中，他們無法評論任何細節。但美國運輸安全管理局強調，他們不會進行脫衣搜查，在致力於確保旅客安全的同時也會尊重所有乘客。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法