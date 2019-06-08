陸地消失 全球發大財？ 川普團隊：氣候變遷，搬家就解決

2019-06-08 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕氣候變遷是一項全球關注的難解議題，然而美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）受訪時竟表示，氣候變遷是一種長期趨勢，現代社會可以找到適應環境變化的方法，例如搬到高海拔的地方，驚人發言再度引發熱議。

根據《CNN》報導，龐皮歐昨日接受《華盛頓郵報》專訪時，主持人問他是否認為氣候變遷是人為導致的，以及如何因應這個問題時，龐皮歐完全沒有提到任何關於「人為汙染」的部分，反而表示人類應該找出適應氣候變遷的方法。

龐皮歐說：「氣候變遷已經持續了很長一段時間，不管是搬到其他地方，或者開發新的技術，我確實認為我們應該面對這個問題。」但龐皮歐提出的解決方式，竟然是『搬家』，他舉荷蘭的例子說：「全球海平面上升，就像荷蘭一樣，他們都住在海平面以下，但也找到方法解決了。」

這並不是龐皮歐第一次有如此驚人之言，上個月他受邀在芬蘭演講時就說過，海平面上升可能會促進經濟發展。他說：「北極的冰雪融化，北極海上方的航道可能會成為21世紀的巴拿馬運河或蘇伊士運河，人類將開闢新的通道，貿易機會會更多，歐美與亞洲的航行時間甚至可以縮短至少20天。」

然而，今年初，美國情報部門才將氣候變遷視為迫在眉睫的『安全威脅』。評估報告提到，對公共衛生的威脅、人類流離失所的比率、對宗教自由的侵犯，以及所有環境汙染所造成的連鎖影響……等，這些問題都可能引發未來的「資源競爭」、「經濟困境」和「社會不滿」。

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